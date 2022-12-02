Об уходе с «Дождя» заявил еще один журналист Журналист Владимир Роменский покинул телеканал «Дождь»

Фото: Martin Macak Gregor/CTK/Global Look Press

Журналист телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Владимир Роменский заявил об уходе. По его словам, он не согласен с увольнением ведущего Алексея Коростелева, который в эфире говорил о «помощи российским солдатам», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю. «Дождь», королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку. «Бросили под автобус» своего. Отдали «на заклание» близкого. Я так не могу и увольняюсь, — заявил Роменский.

До этого 2 декабря с телеканала уволилась журналист Маргарита Лютова. Она призналась, что российское СМИ потеряло свои базовые принципы, в которые входит гуманизм, открытость и честность. По словам Лютовой, она прекратит сотрудничество после очередного выпуска ее программы.

Ранее ведущий телеканала Алексей Коростелев назвал оговоркой слова о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами», после которых он был уволен. Журналист пояснил, что он не призывал убивать и покупать амуницию для военнослужащих ВС РФ. Он не признал себя виновным в преступлении против человечности.