Нужен салат к шашлыку? Мой ответ — черемша по-корейски! Острая закуска с восточным акцентом

И к шашлыку, и к простому отварному картофелю — эта закуска уходит первой. Не надо нарезать, не надо лепить. Открыл банку — выложил в пиалу, посыпал кунжутом, брызнул кунжутным маслом. И все довольны.

Что понадобится

Черемша (свежая) — 200 г, морковь — 150 г, масло растительное — 3 ст. л., уксус (9%) — 1,5 ст. л., кориандр молотый — 1 ч. л., приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., перец красный (чили) — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. (по вкусу), кунжут для подачи — 1 ст. л., кунжутное масло (опционально) — 1 ч. л.

Как готовлю

Черемшу промываю. Крупные стебли разрезаю на части длиной 5–7 см. В кастрюле довожу воду до кипения, опускаю зелень и бланширую ровно 1–2 минуты — не дольше, чтобы сохранить яркий цвет и хруст. Сразу откидываю на дуршлаг и обдаю ледяной водой, чтобы остановить варку. Даю воде полностью стечь.

Морковь чищу и натираю на специальной терке для корейской моркови (если такой нет — режу максимально тонкой длинной соломкой). В сковороде разогреваю растительное масло до появления легкого дымка — оно должно быть очень горячим.

В глубокой миске соединяю черемшу и морковь. В отдельной пиале смешиваю кориандр, черный и красный перец, приправу для моркови по-корейски. Равномерно посыпаю смесью специй, добавляю соль и сахар, вливаю уксус.

Выливаю горячее масло прямо на специи — это раскрывает их аромат. Тщательно перемешиваю, пробую и при необходимости добавляю соль или уксус. Перекладываю закуску в контейнер с крышкой и убираю в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь. Перед подачей сбрызгиваю кунжутным маслом и посыпаю слегка обжаренным кунжутом.