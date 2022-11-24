Нутрициолог развеяла миф о тотальной любви американцев к фастфуду Нутрициолог Новикова: страсть американцев к фастфуду — миф, они активны и следят за здоровьем

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Тотальная любовь граждан США к фастфуду — бургерам и картофелю фри — является мифом, американцы очень активны и тщательно следят за здоровьем, рассказала NEWS.ru нутрициолог Екатерина Новикова. Эксперт отметила, что многие жители США — сторонники здорового образа жизни, часто посещают спортивные залы и бегают по утрам, особенно в южных штатах — Калифорнии и Флориде.

Калифорния — амбассадор ЗОЖ, где сложно встретить человека с лишним весом. И в молодости, и в пожилом возрасте американцы очень активны, следят за питанием, занимаются спортом. В городах Калифорнии огромное количество спортзалов, площадок для активных видов спорта на улице, много любителей серфинга и утренних пробежек. Даже если здесь едят бургеры, то обязательно добавляют большую порцию салата для улучшения пищеварения, — подчеркнула Новикова.

По ее словам, многие американцы следят за соблюдением питьевого режима, эта привычка «формируется с пеленок»: в детский сад и школу дети носят свои бутылки с водой, в южных штатах у всех взрослых вода тоже с собой.

Это хорошо влияет на пищеварение и выделительные системы организма. Нормализует метаболизм. В США высокий уровень профилактической медицины. Все осведомлены о том, что молочные продукты провоцируют воспаления в организме, все знают о непереносимости глютена, вреде сахара. Они стараются следовать рекомендациям врачей. Для профилактики они пьют витамины, доступные не только в аптеках, но и в супермаркетах. Это часть культуры заботы о здоровье, — подытожила Новикова.

Ранее Новикова рассказала, что фруктовые салаты не так просты и не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Она объяснила, почему не следует злоупотреблять подобными блюдами и как приготовить максимально полезное блюдо.