Нутрициолог рассказала о вреде некоторых грибов для печени Нутрициолог Синько: растущие вдоль трасс грибы могут навредить печени

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Грибы, растущие вдоль трасс, опасных производств и около загрязненных химикатами полей могут накапливать вредные вещества и вредить здоровью печени, рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию и здоровому образу жизни Тамара Синько, сообщает «Москва 24».

Эксперт советует не собирать грибы, растущие вдоль трасс, поскольку они впитывают выхлопные газы. По ее словам, грибы работают как фильтр и могут накапливать вредные вещества из загрязненной почвы.

Если вы насобирали грибы около трасс, производств либо около полей, которые обрабатываются химическими веществами, то такие грибы будут вредить печени, — отметила Синько.

При этом те грибы, которые растут в экологически чистых местах, могут принести организму только пользу. Более того, за счет витаминов группы B они будут помогать печени выводить токсичные и вредные вещества, подчеркнула нутрициолог.

В конце сентября пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области назвала самыми грибными местами Подмосковья Коломну и Ступино. Однако, как отметили в ведомстве, этим «грибная зона» далеко не ограничивается, в других местах региона также можно собрать достойный урожай.