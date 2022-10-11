Грибы, растущие вдоль трасс, опасных производств и около загрязненных химикатами полей могут накапливать вредные вещества и вредить здоровью печени, рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию и здоровому образу жизни Тамара Синько, сообщает «Москва 24».

Эксперт советует не собирать грибы, растущие вдоль трасс, поскольку они впитывают выхлопные газы. По ее словам, грибы работают как фильтр и могут накапливать вредные вещества из загрязненной почвы.

Если вы насобирали грибы около трасс, производств либо около полей, которые обрабатываются химическими веществами, то такие грибы будут вредить печени,отметила Синько.

При этом те грибы, которые растут в экологически чистых местах, могут принести организму только пользу. Более того, за счет витаминов группы B они будут помогать печени выводить токсичные и вредные вещества, подчеркнула нутрициолог.

В конце сентября пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области назвала самыми грибными местами Подмосковья Коломну и Ступино. Однако, как отметили в ведомстве, этим «грибная зона» далеко не ограничивается, в других местах региона также можно собрать достойный урожай.