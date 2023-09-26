Нутрициолог назвала продукты, влияющие на успеваемость школьников Нутрициолог Шарапова рассказала, какие продукты помогают детям учиться

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Рекомендации западных ученых давать школьникам бананы, шпинат, цельнозерновой хлеб, тунец, авокадо, бобовые и другие продукты для повышения внимания и когнитивных способностей являются отличными. Об этом NEWS.ru заявила детский нутрициолог Юлия Шарапова.

Это отличная рекомендация. <...> Если, например, речь идет о зеленых бананах, это пробиотик, который полезен для микрофлоры кишечника, а сейчас исследователи пытаются доказать, что здоровье кишечника — это и здоровье мозга. Спелые бананы улучшают сон и вообще самочувствие, в них содержится аминокислота триптофан, которая способствует выработке «гормона счастья» серотонина и поднимает настроение, — заявила Шарапова.

Говоря про нут и другие бобовые культуры, собеседница NEWS.ru отметила, что они содержат растительный белок, который очень необходим как для детей, так и для взрослых. Цельнозерновой хлеб по словам Юлии Шараповой «куда более ценен, чем пустой углевод» из батона. Она добавила, что «дети мало получают какие-то семена и зерна просто так, поэтому самое лучше — „прятать“ их в какие-то блюда или изделия».

Тунец, шпинат и авокадо — также очень необходимы. Если бы у наших детей было такое питание, у них было бы и хорошее внимание, и они бы не страдали ничем, — отметила Шарапова.

Также она посоветовала школьникам употреблять молочные продукты, но без синтетических добавок. Помимо этого, нельзя забывать про способствующий мышлению и укреплению памяти лецитин, которым богаты, например, яичные желтки. Важны и грецкие орехи, а также листовые овощи, которые содержат массу витаминов.

На днях британская газета The Sun сообщила, что западные диетологи составили список продуктов, употребление которых поможет школьникам быть внимательнее и вообще положительно отразится на когнитивных способностях. Это цельнозерновой хлеб, нут, белая фасоль, бананы, шпинат, авокадо, тунец, цитрусовые, манго и кефир.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что для школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб, а также сухофрукты. По ее словам, интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.