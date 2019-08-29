Новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» не получат ширинку, поэтому космонавты не смогут соблюдать заложенную ещё Юрием Гагариным традицию — мочиться на колесо автобуса перед полётом в космос.
Не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техзадание, — заявил 29 августа, отвечая на вопрос журналистов, директор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Он добавил, что предприятие готово добавить ширинку у скафандра, если такое пожелание выскажет заказчик.
Ранее News.ru писал, что новый скафандр «Орлан-МКС», предназначенный для работы в открытом космосе, будет изготовлен в конце 2019 — начале 2020 года. Он будет отправлен на орбиту взамен утраченного при аварии грузового корабля «Прогресс МС-04». Скафандр «Орлан-МКС» изготовлен из высокотехнологичной ткани, а также оборудован новой автоматизированной системой водяного охлаждения.