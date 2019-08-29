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Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, снова арестован на десять суток. Это уже пятое подобное решение в отношении политика подряд.

Соответствующее решение принял Тверской суд столицы, передаёт «Интерфакс». Как писал News.ru, Яшина задержали силовики на выходе из спецприёмника. Это произошло после отбытия оппозиционером четвёртого по счёту административного ареста. Политик успел...