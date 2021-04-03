Новые штрафы и дорожные знаки появятся в России

https://static.news.ru/photo/e46cc8e8-9d24-11e9-99e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России предложили ввести новые штрафы для водителей, которые не снижают скорость при плохой видимости на дорогах или просто в сложных погодных условиях.

Сейчас на трассах установлены стационарные знаки, которые предупреждают автовладельцев о необходимости снизить скорость при непогоде. На них изображён символ грозы.

Как сообщило издание Autonews.ru, в правилах дорожного движения при этом нет ни слова о штрафах для водителей, которые игнорируют эти знаки и превышают рекомендуемую скорость.

По данным издания, компания «Технологии распознавания» предложила бороться с нарушителями с помощью динамических дорожных знаков. То есть это будет табло, на котором в зависимости от погоды появятся соответствующие данные о скоростном режиме. Если водитель будет игнорировать информацию на табло, его оштрафуют.

Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости. При хорошей погоде они могут разрешать движение до 110 километров в час. Но при ухудшении видимости менять ограничения, — сказано в сообщении компании.

Чтобы исключить все споры, авторы инициативы предложили фиксировать нарушителей сразу на три разные камеры. Разработка заинтересовала три российских региона.

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