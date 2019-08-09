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С 1 января 2020 года в России вступят в силу новые правила любительской рыбалки. В частности, появятся суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.

Росрыболовство сейчас готовит шесть проектов правовых актов о полномочиях региональных властей в области ограничения на вылов рыбы. Документы разрабатываются к закону «О любительском рыболовстве», который вступит в силу в 2020 году, пишет « Коммерсант ».

Сообщается, что новый закон гарантирует свободный «бесплатный доступ граждан к рыболовству в личных целях», а также позволит использовать сети при рыбалке в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах. Кроме того, будет введена суточная норма вылова.

Так, в Московском регионе в день можно будет вылавливать три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков. Общий вес не должен превышать пяти килограммов, в противном случае грозит штраф.

В новом законе будет предусмотрен запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока.