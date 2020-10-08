Новые ограничения по коронавирусу вступили в силу в Москве

https://static.news.ru/photo/51a41586-09e1-11eb-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые ограничительные меры по коронавирусу вступили в силу в столице с пятницы, 9 октября. Отменён льготный проезд для лиц старше 65 лет и школьников, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Закрываются кассы музеев, театров и других культурно-досуговых учреждений. Билеты теперь будут продаваться в электронном виде. Ограничения, по предварительным данным, продлятся до 28 октября, сообщает Пятый канал.

Про возвращение пропускного режима в Москве речь пока не идёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунолог Николай Крючков предупредил о наступлении нового периода самоизоляции в ближайший месяц в РФ. Но на этот раз она не будет столь же длительной как весной, считает кандидат медицинских наук.