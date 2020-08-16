Новосибирский губернатор рассказал, как не следует общаться с гражданами

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил чиновникам в ответах на обращения жителей региона заваливать их цитатами из законодательства. По его словам, на конкретные вопросы следует давать конкретные ответы.

Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов... Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ, — цитирует Травникова РИА Новости.

Губернатор добавил, что, по мнению мужчины, его «эпопея» напоминает ситуацию, в которой бы он приехал на автосервис с проблемой, а ему, вместо ремонта автомобиля, вручили бы инструкцию и отправили её изучать.

Мне кажется это не про внимание и уважение к людям. Мы не должны в наших ответах указывать: «Иди гражданин, изучай законодательство-инструкцию», — указал Травников.

И на личных приёмах, и в переписке, по мнению главы региона, чиновникам следует «находить ответы и помогать решить вопрос».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Башкирии объяснили заявление чиновницы про слишком высокие пособия. Слова чиновницы о том, что россияне не хотят работать из-за слишком крупных пособий по безработице, необходимо воспринимать в контексте, заявила замдиректора Центра занятости Нефтекамска (Башкортостан) Ирина Семенихина. По её словам, чиновница никого не хотела оскорбить.