Новосибирец на годы попал в число должников из-за ошибки приставов

Житель Новосибирска в течение нескольких лет расплачивается по долгам своего тёзки из Барнаула в результате ошибки, допущенной судебными приставами. Об этом он рассказал телеканалу «360».

По словам мужчины, проблемы начались ещё в 2015 году при продаже им двух автомобилей. Машины попадали под арест по административному производству о долгах тёзки новосибирца из Барнаула. Два года спустя после этого мужчина узнал, что под арест по новым долгам тёзки попали два его счёта в банке, включая зарплатный. Размер долга составлил 3,5 млн рублей.

Новосибирец разыскал тёзку в соцсетях и связался с ним. Тот утверждает, что его подставили с долгами.

При этом письма от приставов ему приходят, а плачу за них я. Адресата они знают, а то, что по паспорту другой человек в другом регионе, этого они не учитывают, — рассказал телеканалу житель Новосибирска.

По словам юристов, подобные ошибки не редки. Вернуть списанные по долгам другого человека средства можно, но это длительный процесс и его инициатору придётся ездить на судебные заседания по месту жительства реального должника.

Причина проблемы состоит в том, что приставы в поисках имущества должника рассылают по банкам и учреждениям запросы с указанием ФИО и даты рождения этого человека. С середины 2018 года их обязали указывать более сведения, включая данные паспорта, СНИЛС, водительских правам. Житель Новосибирска попал в базу должников до введения этого правила, поэтому до сих пор там числится.

Ранее сообщалось, что жительница Свердловской области лишилась пенсии из-за смерти тёзки. Та скончалась в марте. В полиции не нашли документов умершей и установили её личность со слов соседей, но при этом ошиблись в указании даты рождения. В результате другой женщине перестали выплачивать пенсию по старости.