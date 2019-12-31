https://static.news.ru/photo/c0ba77b4-2c9a-11ea-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 75,5 тысячи пассажиров встретили Новый год в поездах дальнего следования. В общей сложности в последний день 2019 года поездки совершили 207 тысяч человек, сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании», которая входит в структуру РЖД.

Начальники поездов лично поздравляли пассажиров по громкой связи, а дети до 10 лет получали в подарок сладкие угощения, уточнили в компании.

В общей сложности праздничную ночь на колёсах встретили на 10% пассажиров больше, чем годом ранее. На период новогодних каникул было назначено почти 1,5 тысячи дополнительных составов.

Ранее NEWS.ru писал, что тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в России с 1 января увеличились на 3,5%. Зато посещение туалетов на вокзалах стало бесплатным.