На Новый год многих россиян ожидает затяжное ночное застолье с обилием блюд и алкоголя. О том, как проснуться первого января без головной боли и сожаления о содеянном накануне NEWS.ru поговорил с экспертами.

Один из главных советов в преддверии новогодней ночи — чередовать приемы спиртных напитков и воды, считает диетолог Нурия Дианова. Специалист рекомендовала отказаться от газировки и соков. Первые за счет присутствия в них углекислого газа ускоряют всасывание алкоголя, вторые — повышают уровень глюкозы в крови, в результате чего продукты метаболизма начинают преобразовываться в жировые запасы.

Какой-то процент алкоголя всасывается в желудке, но большая часть — в двенадцатиперстной кишке. В связи с этим можно говорить о том, что это процесс можно притормозить, если съесть что-нибудь перед приемом спиртного напитка. Это поможет лучше чувствовать себя на утро. Нурия Дианова диетолог и кулинарный блогер диетолог и кулинарный блогер

Диетолог также посоветовала во время застолья употреблять в пищу мандарины и апельсины. Эти продукты, по словам специалиста, помогают нивелировать действие алкоголя за счет содержащихся в них кислот.

За несколько часов до празднования Нового года специалист рекомендовала принять глицин или лимонтар, которые уменьшают токсическое воздействие алкоголя. Наутро же стоит отдать предпочтение белковым продуктам — мясу, языку и холодцу. Также не стоит забывать о свежих овощах — они способы справиться с нарушением кислотно-щелочного баланса. При этом, отмечает диетолог, наутро после приема обильного количества алкоголя, стоит отказаться от чая и кофе — эти напитки усиливают обезвоживание.

Для того, чтобы не столкнуться с угрызениями совести первого января следует заранее поставить себе некоторые рамки, заявил психолог Валентин Денисов-Мельников. Нужно определиться, какой объём еды вы позволяете себе съесть во время застолья и какое количество алкоголя выпить.

Составьте список того, что вы себе готовы разрешить, а что явно будет лишним. Если накануне праздника настроиться на то, что вам можно съесть только два куска торта, этого будет легче придерживаться. Также нужно подумать — стоит ли несколько минут удовольствия от излишней еды и несколько часов веселья от алкоголя тех неприятностей, с которыми вы после этого можете столкнуться. Валентин Денисов-Мельников психолог-сексолог психолог-сексолог

Психолог отметил, что обилием еды человек зачастую пытается восполнить потребность в удовольствии, которого ему не хватает в обычной жизни. Чтобы получить чувство радости от жизни специалист рекомендовал встретить Новый год с приятными людьми, а также позвонить близким и родственникам и поблагодарить их за то, что они для вас сделали. Специалист пояснил, что люди являются социальными существами и очень нуждаются в поддержке и одобрении.

Позвонив близким, вы получите от них позитивный заряд и будете удивлены тому, сколько хорошего почувствуете и услышите. Благодаря этому у вас появится такое настроение, при котором вам даже не захочется объедаться и напиваться, — пояснил Денисов-Мельников.

Замотивировать себя отказаться от чрезмерного употребления алкоголя можно осознав, что успешные люди либо совсем не прикасаются к нему, либо выпивают крайне редко. Если же избежать больших доз напитков под градусом не получилось, специалист рекомендует хорошо выспаться и отправиться на прогулку.

Если в новом году вы хотите сбросить лишний вес или наладить здоровье, прогулка или пробежка первого января станет первым шагом в нужном направлении, — заметил Денисов-Мельников.

Чтобы проснуться первого января с хорошим настроением, во время празднования Нового года психолог также рекомендовал не поддаваться на провокации со стороны других людей и не совершать нежелательных поступков «на спор».