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Министерство науки и высшего образования отменило приказ о международном сотрудничестве, который ужесточил правила общения с иностранцами. Об этом проинформировал глава ведомства Валерий Фальков.

Ранее недовольство положениями документа высказывали представители научных кругов. В частности, в Российской академии наук приказ называли противоречащим целям национальных проектов «Наука» и «Образование», передаёт ТАСС. Там напоминали о том, что...