Новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь после прибытия находится в жилой зоне резиденции консульства. Дипломат помещён на карантин на 14 дней.
Ожидается, что после окончания карантина посол нанесёт визит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы засвидетельствовать своё почтение,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Челябинской области приняли решение закрыть карантинный центр в оздоровительном лагере «Утёс» для больных коронавирусом граждан Китая из-за протестов местных жителей. Жители посёлка Рощино Сосновского района посчитали, что лагерь в деревне Ужовка находится близко к пищевым предприятиям, школам и детским садам.
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