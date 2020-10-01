Новобранцев к местам службы будут отправлять все три месяца призыва

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Отправки новобранцев в войска в ходе начавшейся 1 октября осенней призывной кампании продлятся три месяца. Во время весеннего призыва отправка проводилась только два месяца. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Если весной мы отправляли в течение двух месяцев — конец мая, июнь и середина июля, то осенью мы будем в течение трёх месяцев отправлять, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Бурдинский.

Он пояснил, что весной пандемия только началась и надо было пройти её пик, поэтому отправки перенесли на более поздние сроки. Сейчас же меры профилактики уже выработаны и все знают, как противостоять коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, в ходе этого призыва в войска планируют направить 128 тысяч новобранцев. В осенний призыв годом ранее в армию направили 132 тыс. призывников. По словам Бурдинского, эта призывная кампания будет проводиться с учётом опыта, полученного в ходе весеннего призыва. Он напомнил, что в ходе весеннего призыва доставка 135 тыс. новобранцев проводилась в отдельных прицепных вагонах и отдельными рейсами. Для этого были задействованы 11 воинских эшелонов, 29 рейсов военных самолётов, 40 чартерных рейсов гражданской авиации, а также автотранспорт воинских частей. Более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов были укомплектованы исключительно военнослужащими. В каждом из них находился фельдшер.