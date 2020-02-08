https://static.news.ru/photo/bca29bdc-4795-11ea-846a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Новая газета» и журналист издания Денис Коротков подали в суд на РИА «Федеральное агентство новостей», входящее в группу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации требуется удалить материалы с сайта РИА ФАН с обвинениями в адрес Короткова. В них утверждалось, что журналист якобы связан с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.

Как пишет Znak, статья появилась после публикации расследования «Новой газеты» о казни гражданина Сирии бойцами, также связанными со структурами Пригожина «ЧВК Вагнера».

Ранее NEWS.ru писал, что суд удовлетворил иск участника незаконной акции 27 июля к Минфину. Активист отсудил у ведомства 150 тысяч рублей за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей.