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Участник незаконной акции 27 июля Алексея Миняйло отсудил 150 тысяч рублей у Минфина.

Тверской суд Москвы удовлетворил иск активиста за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщило ТАСС.

Сам Миняйло рассказал, что требовал 1,5 млн рублей — за недополученный доход и компенсацию морального ущерба от содержания под стражей.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Миняйло задержали на суде за попытку поддержать осуждённых.