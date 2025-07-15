Авиастроительная компания выплатит «Татнефти» более 6 млрд рублей Суд взыскал с АО «Туполев» более 6 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Иск «Татнефти» к одной из ключевых российских авиастроительных компаний, основанной в 1922 году конструктором Андреем Туполевым, на общую сумму свыше 6 млрд рублей с учетом неустойки был частично удовлетворен Арбитражным судом Татарстана, передает ТАСС. Речь идет об акционерном обществе «Туполев».

Взыскать с акционерного общества «Туполев» (г. Москва) в пользу публичного акционерно общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина (г. Альметьевск) 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения, 556 млн рублей неустойки, 8 млн рублей госпошлины, — огласил приговор судья.

ПАО «Татнефть» обратилась в суд с иском на 5,6 млрд рублей в конце октября. Среди ответчиков были указаны Казанский авиационный завод имени Горбунова — филиал «Туполев» (Казань) и АО «Туполев» (Москва). В материалах дела было сказано, что речь идет о взыскании неосновательного обогащения, о признании пункта договора недействительным.

Ранее сообщалось, что налоговая инспекция заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО). Оказалось, что ее владельцем является фирма с Кипра — 1Oil Holdings Limited. Также на предприятие оформлены судебные документы о взыскании почти 62 млн рублей.