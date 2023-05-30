«Ноги сломаны в девяти местах»: Прилепин не сможет ходить полгода Прилепин рассказал, что не сможет ходить полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью NEWS.ru, что не сможет ходить от полугода до восьми месяцев. Он объяснил, что у него в девяти местах сломаны ноги, а также поврежден позвоночник и грудина.

Доктора говорят разное. Дают от полугода до восьми месяцев. Постараюсь ускориться. <...> Помимо в девяти местах сломанных ног и позвоночника, у меня сломана грудина, ну и всякие прочие досужие «мелочи» вроде травмы головного мозга. Не скажу, что все это помогает мне хотя бы в попытках научиться вставать, — сказал писатель.

Прилепин рассказал, что всего у него 12 переломов, травма головного мозга и ушиб легких, а в ходе одной из четырех проведенных ему операций московский специалист «собирал позвоночник заново».

Подробнее читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от травм. 21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций.