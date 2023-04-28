Нижегородская чиновница построила коттедж на деньги детей с инвалидностью Ni Mash: нижегородская чиновница Исаева строила коттедж на деньги детей-инвалидов

Фото: shutterstock.com

Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева возвела себе коттедж за счет средств, выделенных на постройку жилья для детей с инвалидностью, сообщает Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на источник. По его словам, чиновница получала взятки в виде строительных материалов от директора местного детдома на общую сумму более 2 млн рублей.

Авторы уточняют, что в последний рабочий день к Исаевой приходили сотрудники ФСБ. Позднее она объявила о том, что уходит с поста главы Минсоцполитики региона. По данным NN.RU, свой уход Исаева объяснила «личными обстоятельствами».

Ранее экс-мэр города Новочеркасска в Ростовской области получил восемь лет колонии за взятку в крупном размере. Незаконное вознаграждение в виде отката от подрядчика он получил в 2019 году. Его размер составил 2,6 млн рублей.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что рекордная сумма в 90 млрд рублей была взыскана правоохранительными органами с коррумпированных российских чиновников в 2022 году. По его словам, за грубые нарушения антикоррупционных требований лишились должностей свыше 500 человек.