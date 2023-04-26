С коррумпированных российских чиновников взыскали рекордную сумму Генпрокурор Краснов: в 2022 году с коррумпированных чиновников взыскано в казну 90 млрд рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Рекордная сумма в 90 млрд рублей была взыскана правоохранительными органами с коррумпированных российских чиновников в 2022 году, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе доклада в Совфеде. По его словам, за грубые нарушения антикоррупционных требований лишились должностей свыше 500 человек.

Особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, отраженным в их декларации доходам. В суды направлено почти 4,5 тысячи таких заявлений на сумму свыше 300 млрд рублей. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 млрд рублей, — сказал глава надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что подобных результатов не было за весь период статистического наблюдения. Краснов также рассказал, что более чем наполовину возросло число раскрытых случаев взяточничества, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах.

Генпрокурор добавил, что сообщения о задержаниях высокопоставленных чиновников за взятки перестали быть экстраординарными. Сейчас они воспринимаются обществом «как закономерный итог проводимой всеми правоохранительными органами работы по очищению власти от случайных людей и откровенных вредителей».

Ранее экс-мэр города Новочеркасска в Ростовской области получил восемь лет колонии за взятку в крупном размере. Незаконное вознаграждение в виде отката от подрядчика он получил в 2019 году. Его размер составил 2,6 млн рублей.