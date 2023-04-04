Бывший мэр города в Ростовской области получил тюремный срок за взятку Экс-глава Новочеркасска Зюзин сел на 8 лет за крупную взятку

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Ростовский областной суд отменил оправдательный приговор нижестоящей инстанции в отношении бывшего главы Новочеркасска Игоря Зюзина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Экс-мэра приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в крупном размере.

В судебной коллегии по уголовным делам в апелляционном порядке рассмотрено дело в отношении И. Ю. Зюзина. Приговор нижестоящего суда отменен, назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в ИК строгого режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

Двумя годами ранее Зюзину удалось избежать лишения свободы, отделавшись штрафом в 4,5 млн рублей. Задержан он был в 2019 году при получении взятки в размере 2,6 млн рублей в виде отката от подрядчика. Его сообщница и бывшая заместительница Альбина Прошина при этом была сразу приговорена к реальному сроку.

Ранее в Москве замдиректора Научно-практического центра детской психоневрологии Владимир Тихонов хотел устроить себе повышение с помощью взятки в размере 2,5 млн рублей и ложного доноса в ФСБ на начальницу. Мужчина передал деньги людям, которые обещали занести взятку силовикам. Но в итоге самого Тихонова задержали по статье о заведомо ложном доносе и уволили из медучреждения.