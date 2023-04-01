Замдиректора медцентра в Москве хотел за взятку занять место начальницы Baza: замдиректора НПЦ ДП ДЗМ Тихонов хотел занять место начальницы за взятку в 2,5 млн

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве замдиректора Научно-практического центра детской психоневрологии (ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ») Владимир Тихонов хотел устроить себе повышение с помощью взятки в размере 2,5 млн рублей и ложного доноса в ФСБ на начальницу, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина передал деньги людям, которые обещали занести взятку силовикам, но так и не дошли до них и теперь подозреваются в мошенничестве. А самого Тихонова в итоге задержали по статье о заведомо ложном доносе и уволили из медучреждения.

По данным Baza, в марте 2021 года Тихонов отдал всю сумму неким Федченко и Худоевой, с которыми его свели знакомые. После этого он написал заявление в ФСБ, в котором указал, что несколько человек в центре почти не работают, а всю зарплату за них получает директор Татьяна Батышева. Так и не дождавшись повышения, Тихонов был задержан за ложный донос и уволен.

В ходе проверки выяснилось, что деньги так и не дошли до силовиков. Посредникам Федченко и Худоевой теперь грозит до шести лет тюрьмы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд над Тихоновым продолжается, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в отношении заместителя губернатора Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки на сумму около двух миллионов рублей. Чиновник был задержан, сообщали в региональном СК.