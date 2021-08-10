Глава Осетии не cмог назвать сумму компенсации погибшим в больнице

Власти Северной Осетии окажут помощь семьям людей, погибших из-за проблем с подачей кислорода в больнице во Владикавказе. Об этом NEWS.ru рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло. Однако он не смог сказать, какую именно поддержку окажут.

Как разберёмся со всей ситуацией, естественно, никого не бросим. <...> Это люди, которые находились на аппаратах ИВЛ в тяжёлом состоянии. Сейчас компетентные органы разбираются в причинах, — сказал Меняйло.

Он объяснил, что ЧП произошло из-за прорыва магистральной трубы, которая идёт от системы подачи кислорода до больничного корпуса. Сама труба находится в земле на глубине около полутора метров. Спустя 40 минут специалисты запустили подачу кислорода по резервной линии.

Неисправность нашли. Неисправность на основной линии заварили, то есть устранили. Часть кислорода ушла, но за ночь кислород подвезли и заправили. Сегодня запасов кислорода хватает, — добавил он.

Когда система не работала, пациентов, которые находились на аппарате ИВЛ, обеспечивали кислородными баллонами.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.