Больница во сне — пора ли бить тревогу? Правда сонников о здоровье и быте

К чему снится больница — вопрос, который тревожит многих после пробуждения. Популярные сонники (Миллера, Ванги, Фрейда, Нострадамуса, Лоффа) сходятся в одном: больница редко предвещает реальную болезнь. Чаще это символ внутреннего очищения, страха перед переменами или затянувшегося кризиса.

Видеть себя пациентом — к необходимости пересмотреть образ жизни.

Работать в больнице — к денежной прибыли через рутину.

Пустые палаты снятся к одиночеству.

Перевязка — к разрешению старого конфликта.

К чему снится лечь в больницу по собственной воле

Это знак того, что вы подсознательно ищете передышку. Миллер трактует это сновидение так: сон сулит временное отступление от дел, которое обернется выгодой. Ванга добавляет: лечь в больницу — к скорому примирению с близким человеком, с которым были в ссоре. Для женщины это также предвестие беременности, для мужчины — необходимость пройти медосмотр наяву.

К чему снится психбольница

Это один из самых пугающих образов. По соннику Нострадамуса, психбольница во сне означает, что вы боитесь потерять контроль над ситуацией. Фрейд связывал такое видение с подавленными желаниями. Однако большинство сонников успокаивают: психбольница — к неожиданной удаче в делах, которые казались безнадежными. Если во сне вы лечитесь в клинике — вскоре в реальности вы найдете нестандартное решение проблемы. Если смотрите со стороны — остерегайтесь манипуляций от окружающих.

К чему снится больница мужчине

Чаще всего это отражение карьерного стресса. Видеть себя в реанимации — к риску на работе. Для мужчины лежать в обычной палате — к получению помощи от старшего коллеги. Психбольница для мужчины — предупреждение об эмоциональном выгорании. Если мужчина выходит из больницы — это к крупной финансовой удаче.

К чему снится больница женщине

Здесь акцент на семье и здоровье. Стоять в очереди к врачу — к сплетням среди подруг. Лежать с ребенком в больнице — к радостным хлопотам. Психбольница женщине снится к периоду ревности или недоверия к партнеру. А вот собственная операция в больнице — к скорому исполнению давнего желания.

Помните: больница во сне почти никогда не предвещает беды, а лишь призывает вас прислушаться к себе.

Ранее мы рассказали, к чему снится разбитая посуда.