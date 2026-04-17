Сонник: разбитая посуда сулит неожиданные перемены Фото: Shutterstock/FOTODOM
Разбитая посуда во сне — это многозначный символ, который редко сулит сплошные неприятности. В отличие от реальной жизни, где битая тарелка означает хаос, в мире сновидений этот образ часто говорит об освобождении от старого и скором наступлении перемен.

Если вы просто увидели груду осколков, готовьтесь к бытовым хлопотам или мелким ссорам, которые, однако, быстро забудутся. Сонник Миллера трактует такой сюжет как предупреждение о возможных потерях или конфликтах, но с одной важной оговоркой: если во сне разбился красивый сервиз, это знак того, что фортуна скоро повернется к вам лицом и наступит короткий период везения. С точки зрения психоанализа (сонник Фрейда), осколки символизируют внутренний разлад, недовольство интимной сферой или муки совести из-за проступка в прошлом.

Отдельного внимания заслуживает то, как именно разбилась посуда.

  • Разбить посуду случайно — к неожиданным сюрпризам. Если при этом вы не испытали сожаления, сюрприз будет приятным.

  • Специально швырять тарелки на пол во сне — психологическая разрядка, намекающая на вашу вспыльчивость и закомплексованность в реальной жизни.

  • Мыть или собирать осколки — знак того, что вы пытаетесь «склеить» разрушенные отношения или исправить старые ошибки.

Трактовка сильно разнится в зависимости от пола и семейного положения сновидца. Замужней даме разбитая посуда снится к волнениям по поводу сохранения домашнего уюта и возможным разногласиям с супругом. Для незамужней или разведенной женщины осколки — отличный знак, символизирующий избавление от груза прошлых обид и готовность к новым, счастливым отношениям. Молодым девушкам сон советует следить за словами, чтобы не разрушить зарождающиеся чувства своей импульсивностью.

Холостой мужчина, увидевший битую посуду, испытывает растерянность перед важным жизненным выбором или подсознательно ждет перемен. Женатому мужчине такой сон предвещает небольшие бытовые разногласия, которые легко сгладить терпением, а также сигнализирует о скрытой усталости от рутины. Молодые парни получают предупреждение: будьте бережнее к эмоциям близких.

Ранее мы выяснили, к чему снится рвота.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Смехотворно»: экс-нардеп об увлечениях украинской власти черной магией
Байден задолжал более $20 млн кредиторам
Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось более чем вдвое
Психолог рассказала, как отличить весеннюю депрессию от апатии
Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере
Зоопсихолог ответила, как распознать депрессию у кошки
Психолог раскрыла секрет долговечных крепких отношений
Житель Приморья получил внушительный срок за поджог банка
Во Владивостоке на вокзале обрушился перрон с людьми
Успешное наступление у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 17 апреля
Водителям рассказали, какие доработки авто можно делать самостоятельно
Спасатели вновь начнут искать Усольцевых
Турэксперт рассказала, как быстро вычислить гида-мошенника
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 апреля
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с детскими конкурсами
Задержаны трое мужчин за попытку взорвать силовика в Москве
Юрист назвал нюанс нового закона об обороте криптовалюты
Трамп раскрыл детали договоренностей с Ираном по урану
Врач ответила, можно ли самостоятельно заметить меланому на ранней стадии
Миллионы россиян будут отчитываться за переводы на карту
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
