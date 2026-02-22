Никогда не солите печень заранее: одна ошибка при жарке делает её жёсткой и сухой вместо нежной и сочной

Печень может быть мягкой, буквально тающей во рту, но часто получается сухой и резиновой. Я сама долго не понимала, в чём дело, пока не узнала один важный нюанс. Оказалось, всё решает момент добавления соли.

Главное правило — не солите печень в начале жарки. Если посыпать солью 500 г нарезанной печени сразу, она быстро отдаст сок и станет жёсткой. Даже дальнейшее тушение не спасёт ситуацию. Солить нужно только в самом конце, когда кусочки почти готовы, и держать на огне ещё около 1 минуты.

Перед приготовлением полезно замочить печень в 300 мл молока на 30–40 минут — это сделает её мягче и уберёт резкий вкус. Затем обсушите, выложите на хорошо разогретую сковороду и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны. Внутри она должна остаться слегка розовой. При таком подходе печень получится нежной, сочной и очень вкусной.

