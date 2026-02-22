Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 11:15

Никогда не солите печень заранее: одна ошибка при жарке делает её жёсткой и сухой вместо нежной и сочной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Печень может быть мягкой, буквально тающей во рту, но часто получается сухой и резиновой. Я сама долго не понимала, в чём дело, пока не узнала один важный нюанс. Оказалось, всё решает момент добавления соли.

Главное правило — не солите печень в начале жарки. Если посыпать солью 500 г нарезанной печени сразу, она быстро отдаст сок и станет жёсткой. Даже дальнейшее тушение не спасёт ситуацию. Солить нужно только в самом конце, когда кусочки почти готовы, и держать на огне ещё около 1 минуты.

Перед приготовлением полезно замочить печень в 300 мл молока на 30–40 минут — это сделает её мягче и уберёт резкий вкус. Затем обсушите, выложите на хорошо разогретую сковороду и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны. Внутри она должна остаться слегка розовой. При таком подходе печень получится нежной, сочной и очень вкусной.

Ранее сообщалось, что подлива может сделать обычное блюдо ярким и аппетитным. Этот простой рецепт поможет готовить соус быстро и без сложностей, превращая макароны, картофель или крупы в настоящий праздник вкуса. Подлива подходит как самостоятельный соус или основа для тушения мяса и грибов.

Проверено редакцией
Читайте также
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Общество
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Финские гренки с сыром и укропом: всего два продукта, а аромат такой, что домашних за уши не оттащишь
Общество
Финские гренки с сыром и укропом: всего два продукта, а аромат такой, что домашних за уши не оттащишь
Россияне стали меньше «кусочничать»
Общество
Россияне стали меньше «кусочничать»
Спасаем блины: 15 рецептов соусов из того, что нашлось в холодильнике
Семья и жизнь
Спасаем блины: 15 рецептов соусов из того, что нашлось в холодильнике
Не только сметана и мед: три необычные начинки для блинов на Масленицу, которые удивят семью и гостей
Общество
Не только сметана и мед: три необычные начинки для блинов на Масленицу, которые удивят семью и гостей
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине предсказали потерю еще одного крупного кредита из-за Венгрии
Наступление ВС России на Харьков 22 февраля: войска зажаты в тиски, Купянск
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
В России заработает регистр беременных
В Британии узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Наследственное дело открыли после смерти экс-жены Галицкого
Раскрыто, как США финансировали медиа перед госпереворотом на Украине
В России ответили на смелое заявление Уиткоффа о Путине
Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане
Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»
«Не могут смириться с поражениями»: Пасечник сообщил об атаке Луганска
Мошенники начали действовать от имени портала mos.ru
Погода в Москве в воскресенье, 22 февраля: лютый мороз возвращается?
Зеленского и лидеров ЕС уличили в совместных аффирмациях
Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка
Политолог рассказал о самом серьезном внутриполитическом поражении Трампа
Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ
В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США
Политолог предупредил об обезлюдении Украины из-за конфликта с Венгрией
Минобороны РФ получило новую партию управляемых ракет для «Панцирей»
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.