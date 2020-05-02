Никита Михалков пожаловался на цензуру на российском ТВ

На время, пока коронавирус не отступил и пандемия продолжается, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на прерывание беременности в России. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии священник Фёдор Лукьянов.

Он пояснил, что «аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой и несёт серьёзную угрозу здоровью матери и последующих детей». Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству...