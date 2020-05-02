«Россия-24» сняла с эфира программу Михалкова про коронавирус

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Авторскую программу режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира. В новом выпуске речь должна была пойти о том, кому выгоден коронавирус и что будет с государством после пандемии.

В пятницу вышел новый выпуск нашей программы «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?», и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира, — приводит ТАСС слова режиссёра.

Ранее ВГТРК уже снимала «БесогонТВ» с эфира. Это случилось дважды: в 2015 и 2018 году.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Виктория Боня поддержала фейк о распространении COVID-19 через сети 5G. По её мнению, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг коронавируса создана для проведения всеобщего чипирования.