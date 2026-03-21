21 марта 2026 в 07:46

Никакого больше надоевшего гуляша: куриное филе с овощами в сливочном соусе — ужин получается ресторанным

Фото: D-NEWS.ru
Когда привычные блюда вроде гуляша или жареной курицы уже надоели, выручает этот простой рецепт. Нежное куриное филе, брокколи, сочные помидоры и шпинат в густом сливочном соусе — получается очень ароматно и по-домашнему вкусно. Готовится всё в одной сковороде и занимает совсем немного времени.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, помидоры черри — 200 г, брокколи (замороженная или свежая) — 300 г, шпинат — небольшой пучок, сливки 20% — 300 мл, чеснок — 2–3 зубчика, пармезан — 30 г, соль и чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте курицу до лёгкой золотистой корочки. Добавьте брокколи и готовьте ещё несколько минут. Затем положите половинки помидоров черри, измельчённый чеснок и листья шпината.

Влейте сливки, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Тушите на среднем огне около 7–10 минут, пока соус немного загустеет, а овощи станут мягкими. В конце добавьте тёртый пармезан и перемешайте — он сделает соус ещё более насыщенным и ароматным.

В пост больше не голодаю, разнообразила меню рецептом гуляша из фасоли: для обедов и ужинов
Купил аэрогриль только ради этих котлет — никакого жира, только польза и супервкус. Готовлю за копейки
Самый легкий рецепт маринада: просто смешайте и забудьте до ужина
Беру брокколи и куриную грудку — выходит запеканка, что домашних за уши не оттащишь
Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
гуляш
мясо
курица
брокколи
простой рецепт
Ольга Шмырева
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
