Никакого больше надоевшего гуляша: куриное филе с овощами в сливочном соусе — ужин получается ресторанным

Когда привычные блюда вроде гуляша или жареной курицы уже надоели, выручает этот простой рецепт. Нежное куриное филе, брокколи, сочные помидоры и шпинат в густом сливочном соусе — получается очень ароматно и по-домашнему вкусно. Готовится всё в одной сковороде и занимает совсем немного времени.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, помидоры черри — 200 г, брокколи (замороженная или свежая) — 300 г, шпинат — небольшой пучок, сливки 20% — 300 мл, чеснок — 2–3 зубчика, пармезан — 30 г, соль и чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте курицу до лёгкой золотистой корочки. Добавьте брокколи и готовьте ещё несколько минут. Затем положите половинки помидоров черри, измельчённый чеснок и листья шпината.

Влейте сливки, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Тушите на среднем огне около 7–10 минут, пока соус немного загустеет, а овощи станут мягкими. В конце добавьте тёртый пармезан и перемешайте — он сделает соус ещё более насыщенным и ароматным.

Ранее мы делились рецептом шаурма-бургера вместо любого покупного фастфуда. Хрустящие трубочки с обалденной начинкой.