Никаких подкормок и поливов: этот цветок сам вырастет и украсит сад облаком из бело-розовых шариков. Среди многообразия флоксов есть сорта, которые невозможно забыть. «Граф Цеппелин» — именно такой, с истинно аристократической внешностью и характером. Его крупные, белоснежные соцветия с ярким алым глазком в центре напоминают роскошные кружева, которые парят над изумрудной листвой. Цветет этот флокс обильно и продолжительно, с июля до сентября, наполняя сад нежным, сладковатым ароматом. Он абсолютно неприхотлив: растет на солнце и в полутени, не требует частых поливов и подкормок, зимует без укрытия даже в суровые морозы. Стебли прочные, не полегают от ветра, а куст сохраняет форму всё лето. «Граф Цеппелин» идеален в миксбордерах, в монопосадках и в срезке — букеты стоят до двух недель.

Авторская хитрость: чтобы флокс радовал особо пышным цветением, каждые 3–4 года делить куст ранней весной или осенью. Это омолаживает растение и стимулирует образование крупных соцветий.

