Никаких омлетов на завтрак — готовлю ленивую самсу с разными начинками

Завтрак для всей семьи без лишних хлопот — готовится быстро, получается сытно и вкусно! Ленивая самса из лаваша с фаршем и сыром заменит и пирожки, и омлет. Начинку можно менять по вкусу, каждый найдёт любимый вариант.
Ингредиенты:
- фарш говяжий — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- сыр твёрдый — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- лаваш — 2 шт.;
- кунжут — 5 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Лук измельчить в блендере, смешать с фаршем. Добавить яичный белок, соль и перец, перемешать.
- Лаваш нарезать полосками шириной 10 см.
- На каждую полоску выложить фарш, посыпать тёртым сыром и свернуть треугольниками.
- Выложить на противень, смазать желтком и посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 °С около 20–25 минут до румяности.
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