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22 июля 2025 в 10:12

Никаких омлетов на завтрак — готовлю ленивую самсу с разными начинками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Завтрак для всей семьи без лишних хлопот — готовится быстро, получается сытно и вкусно! Ленивая самса из лаваша с фаршем и сыром заменит и пирожки, и омлет. Начинку можно менять по вкусу, каждый найдёт любимый вариант.

Ингредиенты:

  • фарш говяжий — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сыр твёрдый — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лаваш — 2 шт.;
  • кунжут — 5 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук измельчить в блендере, смешать с фаршем. Добавить яичный белок, соль и перец, перемешать.
  2. Лаваш нарезать полосками шириной 10 см.
  3. На каждую полоску выложить фарш, посыпать тёртым сыром и свернуть треугольниками.
  4. Выложить на противень, смазать желтком и посыпать кунжутом.
  5. Выпекать при 180 °С около 20–25 минут до румяности.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

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лаваш
сыры
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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