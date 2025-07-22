Никаких омлетов на завтрак — готовлю ленивую самсу с разными начинками

Завтрак для всей семьи без лишних хлопот — готовится быстро, получается сытно и вкусно! Ленивая самса из лаваша с фаршем и сыром заменит и пирожки, и омлет. Начинку можно менять по вкусу, каждый найдёт любимый вариант.

Ингредиенты:

фарш говяжий — 400 г;

лук — 1 шт.;

сыр твёрдый — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

лаваш — 2 шт.;

кунжут — 5 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук измельчить в блендере, смешать с фаршем. Добавить яичный белок, соль и перец, перемешать. Лаваш нарезать полосками шириной 10 см. На каждую полоску выложить фарш, посыпать тёртым сыром и свернуть треугольниками. Выложить на противень, смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать при 180 °С около 20–25 минут до румяности.

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