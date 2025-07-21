Вкусный десерт как в Мексике — попробуйте это буррито обязательно!

Вкусный десерт как в Мексике — попробуйте это буррито обязательно!

Вкусный десерт как в Мексике — попробуйте это буррито обязательно! Забудьте о скучных бутербродах — этот необычный десерт из тортильи станет настоящим открытием! Представьте: ароматная лепешка с золотистыми хрустящими орехами, сладким повидлом и нежными бананами — идеальный баланс вкусов и текстур.

Ингредиенты

Тортилья или лаваш — 2 шт.

Бананы — 300 г

Яблочное повидло — 100 г

Орехи — 60 г

Фрукты для украшения — по желанию

Приготовление

Обжарьте орехи на сухой сковороде 3–4 минуты до золотистого цвета, затем остудите и порубите ножом. Подогрейте лепешки на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны. Смажьте тортильи яблочным повидлом, отступая от краев. Равномерно распределите рубленые орехи по поверхности. Выложите нарезанные кружочками бананы. Подверните боковые края лепешки внутрь, затем плотно сверните рулетом. По желанию обжарьте готовые буррито на сливочном масле 1–2 минуты для хрустящей корочки. Разрежьте пополам по диагонали и украсьте свежими фруктами перед подачей.

Для разнообразия можно использовать нутеллу вместо повидла.

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