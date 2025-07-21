Рецепт, покоривший соцсети, — ультрабелковый пирог с нежной начинкой

Пирог с высоким содержанием белка и нежной сырной начинкой — полезный и вкусный вариант для любого приема пищи. Быстро готовится и отлично подходит для легкого перекуса или завтрака.

Ингредиенты:

обезжиренный творог — 360 г;

овсяная мука — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

белок — 2 шт.;

твердый нежирный сыр — 150 г;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте творог, муку, яйцо и один белок. Выложите половину смеси в форму. Натрите сыр и смешайте с оставшимся белком. Выложите сырный слой поверх основы. Закройте сырный слой оставшимся тестом. Посыпьте сверху оставшимся сыром. Выпекайте в духовке до готовности.

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