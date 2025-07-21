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21 июля 2025 в 12:58

Рецепт, покоривший соцсети, — ультрабелковый пирог с нежной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с высоким содержанием белка и нежной сырной начинкой — полезный и вкусный вариант для любого приема пищи. Быстро готовится и отлично подходит для легкого перекуса или завтрака.

Ингредиенты:

  • обезжиренный творог — 360 г;
  • овсяная мука — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • белок — 2 шт.;
  • твердый нежирный сыр — 150 г;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, муку, яйцо и один белок. Выложите половину смеси в форму.
  2. Натрите сыр и смешайте с оставшимся белком. Выложите сырный слой поверх основы.
  3. Закройте сырный слой оставшимся тестом.
  4. Посыпьте сверху оставшимся сыром.
  5. Выпекайте в духовке до готовности.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
пироги
сыры
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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