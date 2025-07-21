Рецепт, покоривший соцсети, — ультрабелковый пирог с нежной начинкой

Пирог с высоким содержанием белка и нежной сырной начинкой — полезный и вкусный вариант для любого приема пищи. Быстро готовится и отлично подходит для легкого перекуса или завтрака.
Ингредиенты:
- обезжиренный творог — 360 г;
- овсяная мука — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- белок — 2 шт.;
- твердый нежирный сыр — 150 г;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте творог, муку, яйцо и один белок. Выложите половину смеси в форму.
- Натрите сыр и смешайте с оставшимся белком. Выложите сырный слой поверх основы.
- Закройте сырный слой оставшимся тестом.
- Посыпьте сверху оставшимся сыром.
- Выпекайте в духовке до готовности.
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