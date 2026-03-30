30 марта 2026 в 17:35

Никаких больше узбекских треугольников. Пеку пирог с тыквой и рисом — нежнее самсы, а начинки в три раза больше

Беру муку, тыкву и рис — и пеку пирог с тыквой и рисом, который получается нежнее самсы, а начинки в нем в три раза больше, чем в любом треугольнике.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, румяное тесто, внутри — сочная, сладковатая тыква в сочетании с рассыпчатым рисом, луком и ароматными специями, а золотистая корочка делает этот пирог настоящим украшением стола.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл теплой воды, 10 г сухих дрожжей, 100 г сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли; для начинки — 600 г тыквы, 200 г риса, 2 луковицы, 100 г сливочного масла, соль, черный перец, зира по вкусу. Рис отварите до полуготовности.

Тыкву нарежьте мелкими кубиками, лук — тонкими полукольцами. Лук обжарьте на масле, добавьте тыкву, тушите 10 минут, затем смешайте с рисом, солью и специями. Для теста смешайте дрожжи с сахаром и теплой водой, оставьте на 15 минут. Всыпьте муку и соль, добавьте растопленное масло, замесите мягкое тесто, дайте подойти 1 час. Тесто разделите на две части, раскатайте в пласты.

Нижний пласт выложите в форму, распределите начинку, накройте вторым пластом, защипните края. Сделайте проколы, смажьте желтком. Выпекайте при 180°С 40–45 минут. Подавайте теплым со сметаной.

Мария Левицкая
