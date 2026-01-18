Атака США на Венесуэлу
Никаких больше покупных салатов. Блинный торт с рыбой и сыром — закуска для особого случая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блинный торт с рыбой и сыром — закуска для особого случая... А собрать его проще, чем кажется! Беру яйца, муку, творог и рыбу — готовлю праздничный шедевр, который впечатлит гостей с первого взгляда. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для фуршета или сытного застолья.

Получается обалденная вкуснятина: нежные тонкие блины, прослоенные ароматной грибной начинкой со шпинатом, пикантным творожным кремом с хреном и ломтиками копченой рыбы, а сверху — золотистая сырная корочка.

Для приготовления вам понадобится: для блинов: 1 яйцо, 300 мл молока, 1,5 ст. муки, щепотка соды, соль, 0,5 ч. л. крахмала, 2 ст. л. масла. Для начинок: 500 г шпината, 500 г шампиньонов, 40 г сливочного масла, 50 мл сливок, паприка; 200 г творога, 2 ст. л. сметаны, 100 г хрена, зелень; 200 г слайсов семги, 200 г тертого сыра. Сначала приготовьте тонкие блинчики из теста на молоке и дайте им остыть. Для грибной начинки обжарьте шампиньоны с луком, добавьте шпинат и сливки, потушите и приправьте. Для творожной — смешайте творог, сметану, хрен и укроп. Собирайте торт в форме: блин, слой грибов, блин, творожная начинка, рыба, повторяя слои. Верхний блин смажьте взбитым яйцом, обильно посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до расплавления сыра. Украсьте зеленью и подавайте теплым.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

