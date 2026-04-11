«Никаких больше борщей», — сказала семья: теперь готовлю этот морковный суп

Принцип, проверенный на тыквенном крем-супе, здесь работает на все сто: овощная основа, томление и взбивание в бархатное пюре. Но изюминка — в азиатском аккорде имбиря, корицы и тахини, который полностью преображает знакомый вкус.

Что понадобится

Морковь — 600 г, репчатый лук — 1 шт. (крупный), корень имбиря свежий — кусок 3-4 см, масло растительное — 2 ст. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., бульон овощной или куриный — 800 мл, паста тахини — 2 ст. л., молоко кокосовое — 200 мл, соль — по вкусу.

Как готовлю

Морковь очищаю и нарезаю кубиками примерно 1 см. Лук мелко шинкую. Имбирь очищаю и натираю на мелкой терке.

В кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло и пассерую лук 3-4 минуты до прозрачности и мягкости. Добавляю морковь, натертый имбирь, сушеный чеснок и корицу.

Обжариваю, помешивая, еще 2 минуты, чтобы пряности раскрыли аромат. Вливаю бульон, довожу до кипения, солю по вкусу и варю на среднем огне 15--20 минут, пока морковь не станет полностью мягкой.

Снимаю кастрюлю с огня, добавляю пасту тахини и тщательно взбиваю содержимое погружным блендером до получения абсолютно гладкой однородной кремовой текстуры.

Возвращаю кастрюлю на плиту, вливаю кокосовое молоко и прогреваю суп на медленном огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Подаю сразу, при желании украсив зеленью, кунжутом или каплей кокосовых сливок.

