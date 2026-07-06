Ни 1 кабачок не пропадет, потому что это вкусно: готовлю кабачковую пиццу — домашние просят повторять снова и снова

Ни 1 кабачок не пропадет, потому что это вкусно: готовлю кабачковую пиццу — домашние просят повторять снова и снова

Когда кабачков становится так много, что уже не знаешь, куда их девать, этот рецепт всегда приходит на помощь. Вместо привычных оладий или жареных кружочков готовлю сочную пиццу с кабачковой основой. Она получается тонкой, нежной и прекрасно держит форму, а сверху — тягучий сыр, ароматные овощи и румяная корочка.

Самое приятное, что тесто здесь полностью заменяют кабачки.

Для приготовления понадобится: кабачки — 550 г, яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., соль — 3/4 ч. л., твердый сыр — 130 г, помидоры — 140 г, шампиньоны — 70 г, лук — 1/2 шт., чеснок — 2 зубчика, свежий базилик или петрушка — небольшой пучок, растительное масло — 1 ст. л., прованские травы — 1 ч. л.

Кабачки натрите на крупной терке, посолите половиной чайной ложки соли и оставьте на 10 минут. Затем очень хорошо отожмите руками, чтобы удалить максимум жидкости. Добавьте яйцо, муку и оставшуюся соль, тщательно перемешайте.

Противень застелите пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и распределите кабачковую массу тонким ровным слоем. Выпекайте при 200 градусах 15–18 минут, пока основа не станет слегка золотистой. Достаньте ее из духовки, сразу посыпьте измельченным чесноком и зеленью, затем распределите половину тертого сыра.

Сверху выложите тонкие ломтики помидоров, шампиньонов и лука, посыпьте оставшимся сыром и прованскими травами. Верните пиццу в духовку еще примерно на 10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячей, нарезав порционными кусочками.