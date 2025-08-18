Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Нежный как облако: банановый пирог с йогуртовой начинкой

Ароматный банановый пирог с нежной йогуртовой начинкой — идеальный десерт к чаю или кофе. Этот рецепт не требует много времени и сложных ингредиентов, но результат превосходит все ожидания.

Для основы смешайте 180 г муки, 100 г размягченного масла, 1 яйцо и 1 ст. л. меда. Распределите тесто тонким слоем по дну формы. Сверху выложите кружочки банана. Для заливки взбейте 250 г йогурта или сметаны с 1 яйцом, 2 ст. л. муки и 2–3 ст. л. меда. Аккуратно вылейте смесь на бананы. Выпекайте 35 минут при 180 °C. Готовый пирог украсьте оставшимися бананами.

Пирог получается нежным, с приятной кислинкой от йогурта и естественной сладостью бананов. Он хорош как в теплом, так и в холодном виде. Такой десерт можно приготовить заранее — на следующий день он станет еще вкуснее. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

