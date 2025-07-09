Нежный дуэт творога и ягод! Быстрый завтрак за 20 минут — вкусно и полезно!

Нежный дуэт творога и ягод! Быстрый завтрак за 20 минут — вкусно и полезно!

Творожная галета с клубникой — летнее наслаждение в каждом кусочке! Этот пирог стал моей палочкой-выручалочкой в сезон клубники — готовится за 10 минут, а исчезает со стола еще быстрее. Нежное творожное тесто и сочные ягоды — идеальный дуэт!

Готовим вместе:

Смешайте 250 г творога с 100 г размягченного сливочного масла, добавьте 2 ст. л. сахара и щепотку ванилина. Постепенно введите 200 г муки — тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.

Раскатайте круг толщиной 5 мм. На центр выложите 300 г клубники (если ягоды крупные — порежьте пополам), посыпьте 1 ст. л. сахара. Загните края теста, формируя свободный пирог.

Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть — так начинка схватится.

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