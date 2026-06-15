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15 июня 2026 в 05:45

Нежнятина: 5 цветов с нежно-розовым окрасом — цветут с июня до конца августа

Фото: D-NEWS.ru
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Создать нежный, романтичный уголок в светло-розовых тонах на весь летний сезон могут даже начинающие садоводы, если правильно подобрать растения.

Главный секрет успеха — многолетники, которые цветут непрерывно с июня до конца августа и не требуют к себе пристального внимания. Астра альпийская сортов Rosea и X Pink распускает нежно-розовые корзинки диаметром 4–5 см уже в июне и при хорошем уходе радует глаз до августа.

Компактная сидальцея Little Princess — находка для тех, кто ищет обильное цветение: ее мягкие розовые мальвообразные цветки с гофрированными лепестками появляются в начале лета и сохраняются до глубокой осени, а высота кустика всего 35 см.

Для создания воздушных текстур подходит флокс метельчатый Famous Light Pink с его душистыми бледно-розовыми соцветиями, появляющимися с середины лета до начала осени.

Фото: D-NEWS.ru

А если участок позволяет разместить более высокие растения, обратите внимание на герань кроваво-красную Vision Light Pink: этот универсальный многолетник цветет в июне — июле.

Лен крупноцветковый сорта «румянец» также подарит светло-розовые цветы с июня по сентябрь.

Ранее был назван многолетник с яркими цветами, который можно поливать 1 раз в месяц.

Проверено редакцией
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