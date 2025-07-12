Нежное печенье «Сугробы» — зимняя сказка на вашей кухне: простой рецепт

Этот рецепт печенья с воздушной белковой начинкой и хрустящей основой станет любимым зимним лакомством для всей семьи. Простая технология приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным выбором для домашней выпечки.
Почему стоит попробовать этот рецепт:
- Необычная форма и нежная текстура
- Идеальный баланс сладости
- Быстрое приготовление из простых ингредиентов
- Замечательно сочетается с чаем и кофе
- Вызывает приятные зимние ассоциации
Ингредиенты (на 20–25 штук):
Для теста
- Сливочное масло или маргарин — 100 г
- Яичные желтки — 2 шт.
- Сметана — 70 г
- Сахар — 60 г
- Соль — щепотка
- Мука пшеничная — 200 г
- Ванилин — 1 г
Для начинки
- Яичные белки — 2 шт.
- Сахар — 60 г
Для украшения
Сахарная пудра — 2-3 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Приготовление теста:
В глубокой миске смешайте муку с холодным нарезанным маслом, перетирая смесь руками до состояния крошки. Добавьте желтки, сметану, сахар (60 г), соль и ванилин. Быстро замесите однородное тесто, заверните в пленку и охладите 30 минут.
Приготовление начинки:
Белки взбейте с оставшимся сахаром (60 г) до устойчивых пиков. Уберите в холодильник.
Формирование печенья:
Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Вырежьте кружки диаметром 6-7 см. На каждый кружок выложите 1 ч. л. белковой массы, защипните края треугольником, плотно прижимая вилкой.
Выпечка:
Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье 15–20 минут до легкого румянца. Дайте немного остыть на противне.
Завершающий штрих:
Теплое печенье обильно посыпьте сахарной пудрой, создавая эффект снежного покрова.
Секреты идеального печенья:
- Используйте очень холодное масло для лучшей текстуры теста
- Не пересушивайте тесто при замесе
- Белки взбивайте в чистой сухой посуде
- Для аромата можно добавить цедру лимона или апельсина
- Подавайте полностью остывшим — так лучше раскрывается вкус
Это печенье — прекрасный способ создать зимнее настроение на своей кухне. Его нежная текстура и изысканный вкус понравятся и детям, и взрослым. Попробуйте этот рецепт — и он наверняка станет частью ваших семейных традиций!
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