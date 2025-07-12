Нежное печенье «Сугробы» — зимняя сказка на вашей кухне: простой рецепт

Этот рецепт печенья с воздушной белковой начинкой и хрустящей основой станет любимым зимним лакомством для всей семьи. Простая технология приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным выбором для домашней выпечки.

Почему стоит попробовать этот рецепт:

Необычная форма и нежная текстура

Идеальный баланс сладости

Быстрое приготовление из простых ингредиентов

Замечательно сочетается с чаем и кофе

Вызывает приятные зимние ассоциации

Ингредиенты (на 20–25 штук):

Для теста

Сливочное масло или маргарин — 100 г

Яичные желтки — 2 шт.

Сметана — 70 г

Сахар — 60 г

Соль — щепотка

Мука пшеничная — 200 г

Ванилин — 1 г

Для начинки

Яичные белки — 2 шт.

Сахар — 60 г

Для украшения

Сахарная пудра — 2-3 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Приготовление теста: В глубокой миске смешайте муку с холодным нарезанным маслом, перетирая смесь руками до состояния крошки. Добавьте желтки, сметану, сахар (60 г), соль и ванилин. Быстро замесите однородное тесто, заверните в пленку и охладите 30 минут. Приготовление начинки: Белки взбейте с оставшимся сахаром (60 г) до устойчивых пиков. Уберите в холодильник. Формирование печенья: Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Вырежьте кружки диаметром 6-7 см. На каждый кружок выложите 1 ч. л. белковой массы, защипните края треугольником, плотно прижимая вилкой. Выпечка: Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье 15–20 минут до легкого румянца. Дайте немного остыть на противне. Завершающий штрих: Теплое печенье обильно посыпьте сахарной пудрой, создавая эффект снежного покрова.

Секреты идеального печенья:

Используйте очень холодное масло для лучшей текстуры теста

Не пересушивайте тесто при замесе

Белки взбивайте в чистой сухой посуде

Для аромата можно добавить цедру лимона или апельсина

Подавайте полностью остывшим — так лучше раскрывается вкус

Это печенье — прекрасный способ создать зимнее настроение на своей кухне. Его нежная текстура и изысканный вкус понравятся и детям, и взрослым. Попробуйте этот рецепт — и он наверняка станет частью ваших семейных традиций!

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