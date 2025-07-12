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12 июля 2025 в 08:40

Нежное печенье «Сугробы» — зимняя сказка на вашей кухне: простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт печенья с воздушной белковой начинкой и хрустящей основой станет любимым зимним лакомством для всей семьи. Простая технология приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным выбором для домашней выпечки.

Почему стоит попробовать этот рецепт:

  • Необычная форма и нежная текстура
  • Идеальный баланс сладости
  • Быстрое приготовление из простых ингредиентов
  • Замечательно сочетается с чаем и кофе
  • Вызывает приятные зимние ассоциации

Ингредиенты (на 20–25 штук):

Для теста

  • Сливочное масло или маргарин — 100 г
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Сметана — 70 г
  • Сахар — 60 г
  • Соль — щепотка
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Ванилин — 1 г

Для начинки

  • Яичные белки — 2 шт.
  • Сахар — 60 г

Для украшения

  • Сахарная пудра — 2-3 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Приготовление теста:

    В глубокой миске смешайте муку с холодным нарезанным маслом, перетирая смесь руками до состояния крошки. Добавьте желтки, сметану, сахар (60 г), соль и ванилин. Быстро замесите однородное тесто, заверните в пленку и охладите 30 минут.

  2. Приготовление начинки:

    Белки взбейте с оставшимся сахаром (60 г) до устойчивых пиков. Уберите в холодильник.

  3. Формирование печенья:

    Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Вырежьте кружки диаметром 6-7 см. На каждый кружок выложите 1 ч. л. белковой массы, защипните края треугольником, плотно прижимая вилкой.

  4. Выпечка:

    Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье 15–20 минут до легкого румянца. Дайте немного остыть на противне.

  5. Завершающий штрих:

    Теплое печенье обильно посыпьте сахарной пудрой, создавая эффект снежного покрова.

Секреты идеального печенья:

  • Используйте очень холодное масло для лучшей текстуры теста
  • Не пересушивайте тесто при замесе
  • Белки взбивайте в чистой сухой посуде
  • Для аромата можно добавить цедру лимона или апельсина
  • Подавайте полностью остывшим — так лучше раскрывается вкус

Это печенье — прекрасный способ создать зимнее настроение на своей кухне. Его нежная текстура и изысканный вкус понравятся и детям, и взрослым. Попробуйте этот рецепт — и он наверняка станет частью ваших семейных традиций!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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