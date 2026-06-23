Нежнее драников и в разы меньше масла: картофельно-сырные оладьи — всего 3 ингредиента

Нежнее драников и в разы меньше масла: картофельно-сырные оладьи — всего 3 ингредиента

Картофельно-сырные оладьи — это сытные, нежные и очень простые в приготовлении оладьи всего из трех ингредиентов. В отличие от драников, они не требуют много масла при жарке. Готовятся буквально за 15 минут.

Ингредиенты

Вам понадобится: 4–5 отварных картофелин, 2 яйца, 100 г твердого сыра.

Способ приготовления

Картофель разомните в пюре. Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте картофельное пюре, яйца и сыр. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Оладьи получились мягкими внутри, с румяной сырной корочкой. Для разнообразия в «тесто» можно добавить мелко нарезанный зеленый лук или укроп.

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