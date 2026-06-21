Зеленые печеночные оладьи готовлю летом: вместо котлет к любому гарниру — нежные и простые

Летом свежая зелень появляется на столе почти каждый день, поэтому я часто добавляю ее не только в салаты, но и в горячие блюда. Особенно удачно она сочетается с куриной печенкой.

Стоит положить в фарш целый пучок укропа и петрушки, как обычные печеночные оладьи становятся намного ароматнее, сочнее и приобретают красивый зеленый оттенок.

Такие оладьи отлично заменяют привычные котлеты.

Для приготовления вам понадобится: куриная печень — 700 г, морковь — 1 шт., яйца — 1 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 4–5 ст. л., укроп и петрушка — 1 большой пучок, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сушеный чеснок — 1 ч. л.

Куриную печень промойте и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Морковь натрите на мелкой терке, зелень мелко нарежьте.

Соедините печень, морковь, яйцо, сметану и зелень. Добавьте соль, перец, сушеный чеснок и муку. Перемешайте до однородности. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже приготовила такие печеночные оладьи. Больше всего понравилось, что зелень делает вкус свежим и совсем не перебивает нежность печени. А еще такие оладьи остаются мягкими даже после остывания, поэтому их удобно брать с собой на работу или дачу.