Невролог назвала условие успеха реабилитации после инсульта Невролог Чудинская: успех реабилитации после инсульта зависит от упорства пациента

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Успех реабилитации после инсульта зависит только от самого пациента, его трудолюбия и упорства, так как восстановление утраченных функций требует от него огромных усилий, рассказала РИАМО невролог Галина Чудинская. Она пояснила, что медикаментозная реабилитация является лишь базой, которая помогает восстановиться после инсульта, но для реабилитации важно создать новые нейронные связи в мозге.

Медикаментозная реабилитация, то есть те медикаменты, которые пациент принимает для улучшения работы клеток головного мозга, является лишь базой, которая помогает восстанавливать функции. Но создать новые нейронные связи в головном мозге может только сам пациент, — рассказала специалист.

Врач пояснила, что при инсульте бывают как слабые двигательные повреждения, восстановление от которых занимает не больше месяца, так и грубые, от которых оправиться бывает крайне тяжело. Чудинская добавила, что пережившим инсульт приходится заново выполнять привычные вещи: ходить, говорить, писать. При этом мозг работает по принципу «что не работает — то отмирает», поэтому важно, чтобы пациент довел реабилитацию до конца.

Невролог Петр Труханов ранее назвал два фактора, которые могут привести к инсульту у женщин. Эксперт уточнил, что длительный и бесконтрольный прием противозачаточных препаратов и посещение парикмахерских в пожилом возрасте могут стать причиной возникновения инфаркта головного мозга. Врач пояснил, что принимаемые препараты могут влиять на вязкость крови.