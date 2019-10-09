https://static.news.ru/photo/31165a8a-eac6-11e9-b19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vrnoblduma.ru

Житель Воронежа, пытавшийся в начале апреля задавить курсанта МЧС на автомобиле Mercedes, признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. Информацию об этом распространила региональная прокуратура.

Задержанный страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. В момент совершения уголовно наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится на сайте ведомства .

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии института имени Сербского, мужчина нуждается в принудительном лечении «в стационарных условиях специализированного типа».

Вследствие невменяемости водителя, совершившего наезд на курсанта, судом будет рассмотрен вопрос о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера — помещении в психиатрический стационар, — отмечается в пресс-релизе прокуратуры Воронежской области.

Кроме того, материалы проверки в отношении врачей, выдавших ему заключение об отсутствии противопоказаний для получения водительского удостоверения, выделены для решения вопроса об их уголовном преследовании в отдельное производство.

Как писал News.ru, 1 апреля 45-летний житель Воронежа, находясь за рулём автомобиля Mercedes, совершил наезд на 21-летнего курсанта МЧС, после этого скрылся с места происшествия. На водителя завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Позднее подозреваемого задержали и отправили под стражу.