Житель Воронежа, пытавшийся в начале апреля задавить курсанта МЧС на автомобиле Mercedes, признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. Информацию об этом распространила региональная прокуратура.
Задержанный страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. В момент совершения уголовно наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — говорится на сайте ведомства.
Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии института имени Сербского, мужчина нуждается в принудительном лечении «в стационарных условиях специализированного типа».
Вследствие невменяемости водителя, совершившего наезд на курсанта, судом будет рассмотрен вопрос о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера — помещении в психиатрический стационар, — отмечается в пресс-релизе прокуратуры Воронежской области.
Кроме того, материалы проверки в отношении врачей, выдавших ему заключение об отсутствии противопоказаний для получения водительского удостоверения, выделены для решения вопроса об их уголовном преследовании в отдельное производство.