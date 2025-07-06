Нет, не слипнется! Готовим офигенный рулет-сникерс из простых ингредиентов

Рулет-сникерс — это нежный шоколадный бисквит с кремом из вареной сгущенки. Простые ингредиенты, минимум усилий — а результат превосходит все ожидания. Такой десерт не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 5 ст. л.;
- мука — 90 г;
- какао — 30 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — по вкусу.
Для крема:
- сливочное масло — 200 г;
- вареная сгущенка — 1 банка.
Приготовление:
- Взбить яйца с сахаром до пышности.
- Добавить молоко, затем сухие ингредиенты.
- Вылить тесто на противень, выпекать 15 минут при 180 °C.
- Взбить масло со сгущенкой до кремообразного состояния.
- Намазать крем на теплый бисквит, свернуть рулетом.
Нежный, шоколадный и очень вкусный — такой рулет станет любимым десертом в вашей семье!
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