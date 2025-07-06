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06 июля 2025 в 12:35

Нет, не слипнется! Готовим офигенный рулет-сникерс из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет-сникерс — это нежный шоколадный бисквит с кремом из вареной сгущенки. Простые ингредиенты, минимум усилий — а результат превосходит все ожидания. Такой десерт не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 5 ст. л.;
  • мука — 90 г;
  • какао — 30 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — по вкусу.

Для крема:

  • сливочное масло — 200 г;
  • вареная сгущенка — 1 банка.

Приготовление:

  1. Взбить яйца с сахаром до пышности.
  2. Добавить молоко, затем сухие ингредиенты.
  3. Вылить тесто на противень, выпекать 15 минут при 180 °C.
  4. Взбить масло со сгущенкой до кремообразного состояния.
  5. Намазать крем на теплый бисквит, свернуть рулетом.

Нежный, шоколадный и очень вкусный — такой рулет станет любимым десертом в вашей семье!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
десерты
шоколад
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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