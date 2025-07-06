Нет, не слипнется! Готовим офигенный рулет-сникерс из простых ингредиентов

Нет, не слипнется! Готовим офигенный рулет-сникерс из простых ингредиентов

Рулет-сникерс — это нежный шоколадный бисквит с кремом из вареной сгущенки. Простые ингредиенты, минимум усилий — а результат превосходит все ожидания. Такой десерт не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 5 ст. л.;

мука — 90 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу.

Для крема:

сливочное масло — 200 г;

вареная сгущенка — 1 банка.

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром до пышности. Добавить молоко, затем сухие ингредиенты. Вылить тесто на противень, выпекать 15 минут при 180 °C. Взбить масло со сгущенкой до кремообразного состояния. Намазать крем на теплый бисквит, свернуть рулетом.

Нежный, шоколадный и очень вкусный — такой рулет станет любимым десертом в вашей семье!

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