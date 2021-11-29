Песков ответил на слухи о переименовании QR-кодов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и «переназвать» их, поскольку половина россиян негативно воспринимает этот термин, связывая его с ограничениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется <...>. Это такая информация достаточно странная, — сказал Песков.

Ранее РБК сообщил, что в администрации президeнта и правительстве обсуждают возможные названия документa, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медoтвод от вакцин смогут посещать общественные места при ввeдении ограничений. Среди возможных наимeнований назывались «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипaсс», «санитарный пaспорт» и так далее.

Ранее сообщалось, что Госдума примет закон о QR-кодах после Нового года, до 1 февраля 2022 года. Документ могут рассмотреть в первом чтении уже 16 декабря.

До этого председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах важно обсудить всесторонне. По его словам, Госдума должна выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан.