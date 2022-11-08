Нестор Махно: бандит и романтик революции

Фото: wikipedia

Нестор Махно

В истории русской революции вряд ли найдется более загадочная фигура, чем Нестор Махно. Все сведения о «батьке» и его повстанческом движении были вычеркнуты из истории. «Махновщина» была объявлена случайностью, произошедшей от отсутствия твердой власти. О службе Махно большевикам вообще старались не упоминать. Слишком неудобными были воспоминания о том, как большевики сотрудничали с бандой террористов и убийц, которые парадоксальным образом одновременно были последними защитниками крестьянства от продразверстки и голода. Слишком неудобной была история о том, как одни сторонники советской власти насмерть сражались с другими. О том, кто такой батька Махно, — в материале NEWS.ru.

Идейный хулиган

8 ноября 1888 года в городе Гуляйполе в крестьянской семье родился будущий знаменитый анархист и вождь повстанческих отрядов Нестор Махно. Старики Гуляйполя потом рассказывали, что когда маленького Нестора крестили, на священнике вдруг загорелась риза. Это сочли знамением того, что быть Махно великим разбойником и душегубом. Впрочем, про это скоро забыли.

Когда Нестору исполнилось восемь лет, он пошел в начальную школу — начальное образование было в Российской империи бесплатным и общедоступным, поэтому даже такая бедная семья, как Махно, могла отправить сына учиться. Учился он хорошо, но в 12 лет закончив школу, не стал продолжать обучение — требовалось помогать матери, оставшейся почти без средств к существованию. Отец Махно к тому времени уже умер от пьянства.

Еще ребенком Нестор стал наниматься к окрестным помещикам и торговцам. Он пас скот, помогал при молотьбе зерна, иногда работал подсобным рабочим в лавках. Наблюдая за жизнью обеспеченных людей, юный Махно испытывал острое чувство несправедливости. Вскоре он возненавидел тех, кто давал ему работу, и поэтому постоянно влипал в какие-нибудь неприятности. Купец Тупиков, в магазине которого Нестор совсем недолго работал, рассказывал гуляйпольцам, что Нестор одинаково злобно относился к нему самому, его работникам и покупателям. Одного из нанимателей Махно облил кипящей водой, а затем сбежал из города, чтобы избежать наказания.

Даже находя работу по душе — Махно нравилось ремесло типографского рабочего, он охотно работал маляром — Нестор не мог долго удержаться на одном месте. Так, меняя одно место работы на другое, Махно дожил до начала народных волнений 1905 года. Ему тогда исполнилось 17 лет. Расстрел рабочей демонстрации в Санкт-Петербурге пробудил революционные организации по всей России. В стране начались беспорядки, всюду распространялись воззвания, клеймившие царское правительство и призывавшие к революции. Эти идеи пришлись Махно по душе.

Когда в феврале 1095 года началась забастовка рабочих Гуляйполя, к ней охотно присоединился молодой чернорабочий Нестор Махно. Но его, настроенного на самые радикальные перемены в обществе, очень разочаровало, что большинство рабочих даже не думало о свержении царя и установлении народной республики. Они хотели лишь сокращения рабочего дня и увеличения заработной платы. Революционерам приходилось втайне от рабочих включать радикальные политические требования в обращения забастовщиков, адресованные к властям.

Фото: wikipedia Нестор Махно (сидит в первом ряду слева) с другими членами анархистской организации Гуляйполя

Махно — анархист

В 1905 году Гуляйполе появилась первая революционная организация. Ее называли «Союз бедных хлеборобов». Как это водится у революционеров, ни одного хлебороба в Союзе не было, зато имелось немало интеллигентов и деклассированных элементов. Именно таким и был Нестор Махно, немедленно вступивший в эту организацию.

В Союзе проповедовали идеи анархо-коммунизма: полная отмена любой власти, земельный передел, ликвидация частной собственности. Говорилось о том, что государство не нужно вольному пахарю, идеалом которого является свободная жизнь казака Запорожской сечи, не платящего налоги и не признающего ни царя, ни церковь.

В свободное время боевые группы Союза бедных хлеборобов занимались революционным террором и грабили богачей. Попробовав на вкус насилие и кровь, Махно осмелел. Он открыто заявлял, что у пролетариев на всех эксплуататоров хватит и пуль, и веревок. Так прошло два года. К осени 1907 года революционные волнения стали идти на спад. Полиция начала ловить революционеров. Среди попавшихся в Гуляйполе оказался Нестор Махно — он всегда был неосторожен и склонен к бахвальству своей лихостью.

Махно в тюрьме

Арестованному Махно грозил длительный тюремный срок, но тут один из свободомыслящих фабрикантов Гуляйполя решил помочь революционеру-идеалисту и заплатил за него залог в две тысячи рублей. Махно выпустили на свободу.

Нестор немедленно сбежал в крупный губернский город Екатеринослав, где продолжил участвовать в «экспроприациях», как тогда анархисты и коммунисты называли вооруженные налеты на банки, заводы и дома буржуазии. В августе 1908 года Махно снова арестовали, причем на этот раз обвинения против него были очень серьезными. Нестора обвиняли уже не только в грабежах, но и в убийствах, причем доказательств имелось в избытке. Ведь революционеры, в отличие от уголовников, не умели «заметать за собой следы».

И тут происходит чудо. Оказывается, что мать Махно зарегистрировала его рождение годом позже, так что Нестор по букве закона считался несовершеннолетним и благодаря этому избежал смертной казни. На момент вынесения смертного приговора террористам Махно не хватало до 21 года ровно шести месяцев. Так что летом 1911 года Махно отправили по этапу в Сибирь.

Впрочем, добравшись до Москвы, дальше Махно не поехал — у арестанта диагностировали туберкулез, признали пребывание в сибирском климате вредным для здоровья и начали лечить. Так Нестор провел в Бутырской тюрьме все годы с 1911-го до 1917-го, избежав мобилизации во время Первой мировой войны и, возможно, случайной гибели.

Все свободное время (а его было очень много) он посвящал чтению. Махно решил самостоятельно получить хорошее образование. В этом Нестору помогла хорошая тюремная библиотека — на удивление, там нашлось даже кое что из запрещенной революционной литературы, да и тюремное начальство относилось к «политическим» снисходительно и разрешало получать книги с воли.

Фото: wikipedia Бутырская тюрьма

Возвращение в Гуляйполе

Но тут в России грянула Февральская революция. В марте 1917 года Временным правительством была объявлена большая амнистия. Махно вышел на свободу и отправился на свою малую родину. Оказавшись в Гуляйполе, Нестор с удивлением обнаружил, что длительный политический срок в новых условиях придает ему непререкаемый авторитет «борца за свободу трудового народа». Это ему понравилось, и Махно стал создавать вокруг себя «демонический» ореол: начал одеваться в романтическом стиле и носить темные очки, распространял слухи, что взгляд его столь суров, что его не выдерживают простые люди.

Вскоре Нестора избрали главой городского самоуправления, а заодно он создал и возглавил местную ячейку анархистской партии. Не имея никаких полномочий из Санкт-Петербурга, Махно объявил себя комиссаром Гуляйполя. Этому поверили. Тогда Махно начал формировать в Гуляйполе боевой анархистский отряд, который пафосно назвал «Черная гвардия».

Опираясь на появившуюся военную силу, Нестор немедленно начал проводить рейды по окрестным помещичьим усадьбам. Там он отбирал имущество «эксплуататоров» и раздавал крестьянам землю. Такое подражание Робин Гуду сделало Махно самым популярным человеком в Гуляйполе. Крестьяне считали его благодетелем и защитником.

Зато в городе творилось иное — анархисты убивали всех, кого считали «пособниками буржуазии», первой жертвой оказался местный священник, затем несколько торговцев. Затем махновцы захватили архив местной полиции и стали убивать всех, кто раньше хоть как-то сотрудничал с властями.

В августе 1917 года генерал Лавр Корнилов попытался взять власть в свои руки и спасти страну от революционного хаоса. Хотя никаких корниловцев в Гуляйполе никто не видел, Нестор объявил о решительной борьбе с контрреволюцией и приказал конфисковать все оружие, находившееся в частном владении (в Российской империи было одно из самых либеральных в мире оружейных законодательств. Чтобы купить пистолет или ружье, не требовалось разрешения властей или оформления документов).

Когда Временное правительство прислало в Гуляйполе настоящего комиссара, чтобы он разобрался с бесчинствующими анархистами, Махно приказал ему выбирать: или в течение двадцати минут убираться из города, или расстрел. Комиссар понял, что угроза реальна, и немедленно уехал.

Махно против Центральной рады Украины

Когда после октябрьского переворота и прихода к власти большевиков Центральная рада в Киеве объявила о независимости Украины, Махно заявил, что «независимость» — это буржуазная пропаганда, а значит, ни один честный анархист не поддержит создание Украинского государства, которое служит лишь угнетению трудящихся масс. Гуляйпольская округа превратилась в этакое карликовое государство, где существовали свои законы и которое не подчинялось никаким властям — ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Санкт-Петербурге или Москве. Всем управлял Совет, большинство в котором имели анархисты, а слово Махно считалось решающим. Спорить с военным вождем никто не решался.

Надо бы вышибить ставленников Центральной рады из ближайших городов, — заявил тогда Махно.

Именно с этого момента началась эпопея, прославившая его уже не в качестве политика, а военачальника, командира анархистских повстанческих отрядов. 18 ноября 1917 года «Черная гвардия» показательно разогнала собрание сторонников Петлюры, собравшихся в местной школе.

В декабре Нестор Махно уже приступил к формированию полноценных вооруженных сил «Гуляйпольской республики». Когда в конце 1917 года по всей Новороссии пронесся слух, что донское казачество поднимается против большевиков, это вызвало серьезное беспокойство крестьянского населения вокруг Гуляйполя. Крестьяне, уже распахавшие отобранные у помещиков земли, больше всего боялись того, что белые придут и вернут их прежним владельцам.

2 января 1918 года состоялось заседание Гуляйпольского совета. На нем Махно объявил военное положение, предложил поставить под ружье все собранные им войска и отправиться в уездный центр Александров, чтобы помочь советской власти, установившейся там. Нестор сложил с себя полномочия главы Совета, но стал председателем Гуляйпольского военно-революционного комитета, что в условиях военного времени давало ему гораздо больше власти.

В Александрове Махно попытался возглавить уездный совет, но эта попытка провалилась. Там у власти были не анархисты, а большевики, и Махно не пользовался особой поддержкой. Тогда Нестор увел свое войско назад в Гуляйполе.

Фото: wikipedia Нестор Махно, 1919 год

Против немцев и гетмана Скоропадского

В марте 1918 года, по условиям подписанного большевиками Брестского мира, на Украину вошли немецкие войска. Махно немедленно договорился с находившимся неподалеку Беленковичем — командиром красного отряда. Он, с недюжинным талантом актера, описал себя и свое войско как главную силу, выступающую за большевиков. Беленкович поверил рассказу «жертвы царского режима» и выделил Махно три тысячи винтовок, два вагона патронов, шесть полевых орудий и шесть вагонов снарядов.

После столь щедрого дара Махно более чем вдвое увеличил численность своей «Черной армии», доведя ее до пяти тысяч человек. Это уже была серьезная военная сила. Характерный пример: Добровольческая армия генерала Корнилова, примерно в то же время выступившая на Кубани в Ледяной поход против большевиков, имела всего четыре тысячи штыков.

Но в боях против наступавших немцев принять участие не получилось. Как только кайзеровские войска подошли к Гуляйполю, неподготовленные отряды анархистов разбежались, не приняв бой. Махно едва успел скрыться в степи с группой ближайших соратников.

Войдя в Гуляйполе, немцы немедленно повесили нескольких революционеров, демонстрируя горожанам, что период анархии закончился. К концу апреля вся Екатеринославская губерния оказалась под контролем германской оккупационной армии. Так что до начала лета Нестор Махно скитался по степям, скрываясь от немцев и собирая в свой маленький отряд всех, кто еще был готов сражаться за дело анархии.

Для любого другого партизанского командира такой финал мог бы стать концом карьеры, но Махно показал себя сильным лидером. Он решил отправиться в Москву, чтобы напрямую обратиться к большевикам за помощью.

В июне 1918 года Махно прибыл в столицу и немедленно отправился в местный союз анархистов, где узнал, что анархисты теперь находятся на полулегальном положении, а их боевые организации разгромлены ВЧК. В Москве Махно участвует в работе V съезда Советов (хотя его никто не избирал делегатом), встречается с идеологом анархизма Петром Кропоткиным, добивается приема у Ленина, Троцкого и главы советского правительства Свердлова. Ленин был так впечатлен молодым анархистом, что сказал ему, по воспоминаниям Нестора, следующее:

Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злобы дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была бы хотя бы одна треть в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные соглашения...

Новый взлет

В июле, не добившись ничего, Нестор Махно покинул Москву и вернулся в Гуляйполе. По дороге он составил воззвание к крестьянству с призывом свергнуть власть гетмана Павла Скоропадского, ставленника немцев, и начать социалистическую революцию. В родном городе Махно ушел на нелегальное положение и очень быстро собрал банду, состоявшую как из идейных анархистов, так и из простых уголовников, желающих пограбить буржуев.

Первые «экспроприации» принесли достаточно денег, чтобы купить оружие у крестьян. Самым важным приобретением стал пулемет, который Махно приказал установить на бричку, украденную у какого-то помещика. Так родилась знаменитая махновская тачанка, позволявшая не только быстро перевозить небольшую группу бойцов, но и обеспечивать их поддержкой пулеметного огня.

Лихие налеты банды Махно вернули ему популярность в городских и сельских низах. Его отряд рос с каждым днем, все хотели воевать у удачливого и щедрого «батьки», как прозвали его крестьяне. В июне Махно даже сумел захватить Гуляйполе. Маленький австрийский гарнизон был подкуплен самогоном, а офицеров Махно приказал расстрелять перед строем солдат.

Правда, на следующий день город пришлось оставить — к нему выдвинулись части немецкой армии. Любимый прием махновцев тогда был такой: одетый в форму гетманской армии отряд въезжал в село, принимал жалобы от «кулаков» и «буржуев», после чего выявленных классовых врагов вешали, а их имущество распределяли среди бедняков.

К осени 1918-го у Махно уже снова была небольшая армия в несколько тысяч партизан. В октябре Махно снова смог ненадолго захватить Гуляйполе, а в ноябре, после революции в Германии и отступления немцев, вошел в родной город как триумфатор. К этому моменту он был первым среди всех партизанских командиров Екатеринославской губернии. Когда 14 декабря в Киев вступили войска украинских националистов во главе с Симоном Петлюрой, Махно не признал власть украинской Директории и объявил о начале новой революционной войны.

26 декабря махновцы заняли Екатеринослав, выбив оттуда петлюровцев. Большевистский ревком был вынужден смириться с тем, что слава освободителя досталась Махно. Но уже в начале 1919 года Махно поссорился с красными, выступив против политики продразверстки, которую назвал грабежом беднейшего крестьянства. Несмотря на свою крайнюю жестокость по отношению к богачам, Махно последовательно защищал сельскую бедноту, отчего его популярность только росла.

Фото: wikipedia Один из штандартов повстанческой армии (махновцев)

Махно против белых

В это время в Новороссии появилась новая сила — пришедшая с Кубани и Дона белая гвардия генерала Антона Деникина. Понимая, что белые начнут наступление на Донбасс, Махно заключает тактический союз с большевиками и входит со своей армией в состав Украинского фронта. За это большевики были вынуждены признать власть Махно в Екатеринославской губернии.

17 мая начинается большое наступление Вооруженных сил юга России (белых). Фронт красных развалился в считаные дни, к концу июня Деникин взял Харьков и Екатеринослав. В июне Махно объявил, что разочаровался в красных и теперь больше не подчиняется большевикам и увел свои войска восточнее, в Херсонскую губернию.

Деникин тогда не обращал внимания на то, что в его тылу действовала целая партизанская дивизия, и развернул наступление на Москву. Некоторые историки полагают, что это решение стало для белого дела роковым. Махно разбил оставленный против него конный отряд генерала Слащева, одного из лучших белых командиров, и опять вернулся в Гуляйполе победителем. Там он объявил о восстановлении анархической власти и создании Гуляйпольской республики, которую еще называли Вольная территория, или Махновщина.

Контролируя значительную часть Екатеринославской губернии, отвлекая на себя крайне необходимые на фронте силы белых, Махно стал одной из важных причин поражения армии Деникина. Вот что писал сподвижник Махно Петр Аршинов:

Честь победы над деникинской контрреволюцией осенью 1919 г. принадлежит главным образом махновцам. Не будь уманского прорыва и последовавшего за ним разгрома тыла, артиллерийской базы и всего снабжения деникинцев, последние, вероятно, вошли бы в Москву приблизительно в декабре 1919 г.

Фото: wikipedia Лидеры повстанцев в 1919 году (слева направо): С. Каретник, Н. Махно, Ф. Щусь

Война против красных

Но победа над Деникиным не означала мира с большевиками. На Вольной территории коммунистические организации были распущены, диктатура пролетариата и военный коммунизм, основы власти Ленина, — отменены. Махно объявил о новой революции, создании истинно народной власти беспартийных Советов и самоуправлении крестьянских общин. Красная армия, преследовавшая Деникина, вступала на земли Махновщины как на территорию независимого государства. Махно вел переговоры с совнаркомами в Москве и Харькове как законный правитель Вольной территории.

Но прогнав белых в Крым и заполучив власть как в Новороссии, так и на Украине, красные немедленно объявили врагами Махно и его анархическую «республику». В середине января 1920 года вышло постановление ревкома УССР, поставившее Махно и его сторонников вне закона. В ответ «батька» собрал по деревням войска и вновь ушел в степь партизанить.

Противостояние двух революционных сил вылилось в кровавый террор. Махновцы беспощадно расправлялись с коммунистами, командирами красных и продотрядовцами. Большевики отвечали тем же, практикуя захват заложников и казни анархистов. Историк Вадим Телицын так рассказывает об одном из эпизодов этой ожесточенной войны:

Махновцы пленили двадцать бойцов продотряда, оказавших сопротивление и прославившихся в округе своей жестокостью. Их приговорили к расстрелу. Когда выводили за село, встретили самого Махно. Его внимание привлек подросток довольно жалкого вида. Нестор Иванович поинтересовался, кто такие, куда ведут. Он подозвал юного пленника: — Кто таков?

— Шолохов, Мишка...

— Годков-то сколько?

— Пятнадцать... Махно еще что-то спросил, немного подумал, укоризненно покачал головой и повернулся к охране: — Отпустить его, пусть подрастает и осознает, что делает. А нет — в другой раз повесим... Отпустить... и только. Махно даже и подозревать не мог, что спас от верной смерти будущего нобелевского лауреата.

Не зря среди махновцев ходила поговорка «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!».

В союзе с большевиками против Врангеля

Скорее всего, махновцев ждало бы поражение, ведь силы красных были слишком велики. Но тут 6 июня 1920 года началось наступление белой армии барона Петра Врангеля. К октябрю врангелевцы нанесли красным несколько тяжелых поражений, вышли к Днепру и приблизились к Гуляйполю. В Москве царила паника, советские войска были разгромлены поляками под Варшавой, Замостьем и на Немане. Большевики бежали на восток, была потеряна Белоруссия. Совнарком УССР срочно предложил Махно союз против Врангеля, и Нестор принял его, хотя наверняка подозревал, что расправившись с белыми, большевики возьмутся за анархистов.

С Польшей спешно подписали мир на самых позорных условиях. Но это позволило Троцкому перебросить войска с Западного фронта на Южный. 28 октября Красная армия перешла в контрнаступление, вместе с ней в бой шли махновские отряды.

Армия Врангеля не выдержала удара превосходящих сил и стала отступать в Крым. Махновцы приняли участие в штурме Перекопа и форсировании Сиваша. Их конные отряды рассеялись по крымским степям, ловя спешно отходящие к Южному берегу разбитые части Врангеля.

Уже 17 ноября Крым находился под полным контролем большевиков, а части белой армии эвакуировались на пароходах в Константинополь. Махновцы в конном строю торжественно вошли в Севастополь под звуки «Яблочка», ставшего их боевым гимном.

Фото: wikipedia Нестор Махно с супругой в окружении своих сподвижников. 1920 год

Поражение махновщины

Командование красных приказало Махно уводить свои войска на Кавказ. Махно, считая, что это лишь повод, чтобы разоружить его отряды, отказался подчиняться. В ответ Совнаркомом была начата операция по ликвидации махновщины и бандитизма.

Против повстанцев отправили до 60 тысяч красноармейцев. Армия же Нестора Махно насчитывала менее девяти тысяч штыков. Однако Махно стремительным маршем вырвался из Крыма и вновь ушел в степи Новороссии, объявив красным войну не на жизнь, а на смерть. Он выпустил воззвание к трудящимся, заявляя, что большевики, как предатели интересов трудового народа, должны быть уничтожены, а вся власть перейдет к свободным Советам.

Тактикой махновцев стали стремительные налеты на красных, взятие добычи и мгновенное отступление в степь. Красная армия охотилась за Махно до лета 1921 года. 18 июня состоялся последний бой, в котором части повстанческой армии были полностью разбиты. Махно приказал остаткам войск отступать к румынской границе. Так закончилась история неуловимого «батьки»-атамана. С ним за границу ушло всего 78 человек.

Нестор Махно обосновался во Франции, где и умер в 1934 году от туберкулеза. Его прах был похоронен на кладбище Пер-Лашез. Там, где находится знаменитая стена, у которой в 1871 году расстреливали парижских коммунаров, среди которых имелось немало идейных анархистов.