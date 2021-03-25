Несколько заместителей главы ФСИН покинут посты

https://static.news.ru/photo/d1901eda-8d75-11eb-aa5b-96000091f725_660.jpg Анатолий Рудый Фото: fsin.russia/instagram.com

Несколько заместителей главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова в ближайшее время покинут посты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

Рапорты об отставке написали несколько генералов, которые работали ещё с прежним руководителем ФСИН Геннадием Корниенко, — пишет издание.

Уточняется, что одним из тех, кто собирается уволится, является первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый. Также намерен уйти начальник Главного оперативного управления ведомства Евгений Гнедов. Оба генерала уже написали заявления.

Вместе с тем они не единственный, кто уйдут с постов. По неподтверждённым данным, собираются в отставку также генерал-лейтенанты Валерий Балан, Валерий Бояринев и Рустам Степаненко.

Ранее NEWS.ru писал, что после выборов в Государственную думу, которые назначены на осень, российское правительство и его глава Михаил Мишустин могут уйти в отставку. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. Он отметил, что основную роль в этом процессе сыграет ЦБ РФ, повысивший ставку и совершивший таким образом атаку на доходы россиян и прибыль компаний.